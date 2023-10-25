Shaman подарил цветы Дудаковой, вышедшей на бой под его песню

Боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова опубликовала фотографию с цветами, которые, по её словам, она получила от звёздного певца Shaman. Напомним, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) спортсменка вышла на свой поединок под песню «Я русский».

«Спасибо большое за Вашу песню и внимание. И за цветы тоже, конечно», — написала Дудакова в социальных сетях.

Виктории Дудаковой 24 года. Россиянка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году и в июле 2023-го провела первый бой в UFC, на турнире UFC on ESPN 49 досрочно победив бразильянку Истелу Нуньес.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ДУДАКОВОЙ