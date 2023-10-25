Боец ММА назвал титульный бой в UFC шансом Павловича на известность

«Судьба Сергея Павловича очень интересна. Это боец, который побеждал очень сильных ребят. Выигрывал досрочно, интересно, быстро. О нем очень мало знаем мы, россияне. И очень мало знают в Америке. Сейчас это такие первые попытки узнать его: есть большой парень, который умеет драться, он готов выйти на коротком уведомлении и устроить шоу. Думаю, в любом случае, для Павловича это хороший шанс заявить о себе, потому что сейчас спроси на улице в России, кто такой Павлович, мало кто ответит», — считает Тарасов.