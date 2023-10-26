Фьюри дал совет Волкановски после поражения Махачеву

«Я видел бой Волкановски против Махачева. Я бы посоветовал Александру просто идти вперед. Он очень классный профессиональный спортсмен. Ты всегда можешь победить или проиграть. Просто нужно встать, отряхнуться и вернуться, чтобы продолжать надирать задницы», – приводит слова Фьюри The MAClife.