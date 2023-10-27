Дана Уайт рассказал, от чего зависит возможный реванш Махачева с Оливейрой

«Всё будет зависеть от восстановления Оливейры. Это было очень неприятное рассечение, оно оказалось очень глубоким. Хорошо, что Оливейра обратился к пластическому хирургу, так как его как следует зашили. Надеюсь, что Чарльз восстановится быстро и правильно», — приводит слова промоутера MMAJunkie.