Джо Роган раскрыл реальную причину конфликта UFC и USADA

«Они намекали, что есть разногласия с UFC из-за ситуации с Конором Макгрегором. Но это не соответствует действительности, потому что Конор МакГрегор вошел в пул USADA и на данный момент сдал два теста. Так что они ошибаются. Проблема была в том, что они будили ребят в 06:30 утра в день взвешивания. Они занимались подобными безумными глупостями, пытаясь получить пробы в день боя», — рассказал Роган в подкасте на своём Youtube-канале.