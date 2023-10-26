Цитата российского бойца Махачева появилась в офисе UFC в США
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) разместил в тренировочном центре своего офиса в Лас-Вегасе фразу чемпиона UFC Ислама Махачева. Об этом ТАСС сообщили в организации.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт отмечал, что планирует разместить запись с фразой российского бойца в офисе компании.
"Фраза размещена в UFC Performance Institute", - сказал собеседник агентства.
В переводе с английского фраза значит следующее:
"Что означает титул? Он значит, что ты лучший в мире. А если ты лучший в мире, то нет разницы, кто будет против тебя. Что я могу сказать? Нет? Никогда! Давайте сделаем это".
Махачев нокаутировал австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Волкановски заменил получившего травму бразильца Чарльза Оливейру. Именно в момент подбора нового соперника Махачев и сказал вышеупомянутую фразу.