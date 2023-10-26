Тайсон отреагировал на желание Емельяненко провести с ним поединок

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон ответил на слова Федора Емельяненко, который в августе заявил о желании провести с ним боксерский поединок. Слова Тайсона передает «Спорт-Экспресс».

«Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов», — заявил Тайсон.

5 февраля этого года Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в рамках турнира Bellator 290. Поединок завершился в первом раунде. Рефери остановил встречу на третьей минуте. После боя Емельяненко объявил о завершении карьеры.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде. Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.