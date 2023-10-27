Стало известно, когда состоится титульный бой Чимаева со Стриклендом
Непобеждённый арабо-чеченский боец Хамзат Чимаев проведет поединок против чемпиона UFC в средней весовой категории Шона Стрикленда в первой четверти 2024 года. Об этом в интервью MMA Junkie заявил тренер американского бойца Эрик Никсик.
«Полагаю, бой с Хамзатом состоится в первой четверти 2024 года. Всё будет зависеть от того, сломал ли Чимаев руку в бою против Камару илм нет. Этого мы пока не знаем. Нужно сделать так, чтобы бой был удобен по времени и географически. Я получил сообщение от ребят из UFC после выступления Хамзата. Они написали: «Дайте нам знать, когда вы хотите подраться, и мы все организуем», — сказал Никсик.
Напомним, 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби Хамзат Чимаев решением большинства судей победил Камару Усмана. После этого генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил о том, что Борз подерётся с чемпионом организации в среднем дивизионе Шоном Стриклендом.