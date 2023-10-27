Боксер сборной России рассказал о реакции на флаг РФ в Черногории

Реакция на российский флаг на Кубке Европы по боксу в Черногории была положительной, рассказал NEWS.ru капитан команды Джамбулат Бижамов. Сборная России выступала в городе Будва под своей символикой, с флагом и гимном, а Бижамов завоевал золотую медаль в категории до 75 кг.

Ни одной претензии за весь турнир. Все спокойно реагировали. Без недоразумений. Все восприняли как должное. Ни одного момента, который мог бы не понравиться, — сказал Бижамов.

Кубок мира проходил с 8 по 14 октября, Россия завоевала четыре золотые награды. Их обладателями стали: Баир Батлаев (до 51 кг), Максим Кузнецов (до 54 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг) и Джамбулат Бижамов (до 75 кг).