Усик обратился к Нганну перед боем с Фьюри по правилам бокса

Украинец Александ Усик, который является чемпионом мира по версии WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе, попросил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну быть осторожным в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

«Фрэнсис, будь осторожен с Тайсоном. Мне он нужен на ринге 23 декабря», – написал Усик в своих социальных сетях.

Отметим, ранее прошла церемония взвешивания, где Фьюри оказался тяжелее соперника. Тайсон показал на взвешивании вес в 125,6 кг, а Нганну завершил взвешивание с 123,4 кг.

Напомним, поединок между Фьюри и Нганну пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября на арене «Кинг Фахд Интернейшнл».