Хамзат Чимаев: «Я безумец. Хочу денег и стать самым жестким бойцом в мире»
Хамзат Чимаев назвал себя сумасшедшим человеком.
«Люди говорят: «Ты сумасшедший». Да, я сумасшедший. Хочу быть безумным, хочу денег, хочу отличаться от вас.
Я зверь другой породы и не такой, как вы, понимаете? Покажу, что я – самый жесткий боец в мире», – сказал 9-й номер среднего веса UFC Хамзат Чимаев.
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Хамзат Чимаев: «Я безумец. Хочу денег и стать самым жестким бойцом в мире»