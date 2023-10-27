Хамзат Чимаев: «Я безумец. Хочу денег и стать самым жестким бойцом в мире»

«Люди говорят: «Ты сумасшедший». Да, я сумасшедший. Хочу быть безумным, хочу денег, хочу отличаться от вас.



Я зверь другой породы и не такой, как вы, понимаете? Покажу, что я – самый жесткий боец в мире», – сказал 9-й номер среднего веса UFC Хамзат Чимаев.