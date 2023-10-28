Дацик высказался о повторном бое с Емельяненко

"Мне реванш не нужен, он нужен Александру. Я подготовлюсь, если уведомят за пару месяцев до боя. Потому что выйти и проиграть неохота. Емельяненко все равно профессионал. Опыт не пропьешь, и удар тяжелый", - сказал Дацик.