Украинский боксер отказался от боя с россиянином за 400 тысяч долларов

Украинский боксер Александр Захожий отказался от боя с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «ТАЙК МАЙСОН».

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Захожий заявил, что у него была возможность провести поединок с россиянином на турнире в Саудовской Аравии 28 октября, но он не стал принимать предложение.

«Не хочу даже делить с ними один ринг», — объяснил украинец, добавив, что ему предлагали гонорар в размере 400 тысяч долларов.

30-летний Захожий остается непобежденным. В его активе 18 побед, 14 из которых — нокаутом. 34-летний Махмудов провел 17 поединков, также не потерпев ни одного поражения.