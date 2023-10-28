Тайсон Фьюри назвал лучшего футболиста в мире

«Криштиану, ты лучший футболист в мире из когда-либо живущих. Я твой большой фанат, я смотрел все твои матчи, когда ты играл за «Манчестер Юнайтед» в первый и во второй раз. Также наблюдал за твоей игрой в «Реале», – сказал Фьюри в беседе с Роналду.