Тайсон заявил, что не является тренером Нганну

«Я не тренер. Я наставник. Тренера может купить кто угодно, просто сказав: «Эй, потренируй этого парня». Я наставник, я предан своему бойцу. Когда его избивают, я тоже чувствую эти удары. Когда он нокаутирует кого-то, я чувствую победные аплодисменты», – сказал Тайсон в интервью GQ.