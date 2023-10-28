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Тренер Волкановски допустил, что Махачев сломал ногу о голову Александра во время боя

Тренер Крейг Джонс, помогавший Александру Волкановски готовиться к поединку с Исламом Махачевым за титул UFC в легком весе, предположил, что россиянин получил перелом ноги после того, как нанес удар сопернику по голове.

Тренер Волкановски допустил, что Махачев сломал ногу о голову Александра во время боя
© Twitter UFC

Махачев защитил титул на турнире UFC 294 в Абу Даби, нокаутировав Волкановски в первом раунде.

— Ислам хромал на одну ногу после боя. Думаю, он сломал или травмировал ногу, когда ударил Волкановски по голове. Его нога выглядела поврежденной, — сказал Джонс в интервью El Segundo.

31 летний Махачев в смешанных единоборствах одержал 25 побед и потерпел одно поражение.

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