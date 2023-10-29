Макгрегор высказался о победе Фьюри над Нганну

«Тайсон не причинил ему боли попав по нему! Нганну нанес прекрасный удар, попав Фьюри в затылок. Тайсон — крутой мужик. У него крепкий подбородок. И как же силен Нганну», — заявил ирландец, подчеркнув, что бокс в супертяжелом весе его очень захватывает.