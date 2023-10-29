«Это был дикий бой». Конор Макгрегор — о поединке Фьюри и Нганну

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер профессионального бокса, в главном событии которого действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри встретился с бывшим чемпионом UFC, камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

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После окончания поединка бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который присутствовал на арене во время боя, прокомментировал его исход. Это был дикий бой. Тайсон не причинил ему боли попасть по нему!