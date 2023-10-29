Усик и Фьюри не проведут бой в декабре 2023 года

"Нет, мы не будем назначать на 23 декабря поединок с Усиком, Тайсон не будет готов выйти на ринг. Сегодня у него был очень-очень тяжелый бой. Ему понадобится время, чтобы восстановиться. Когда он вернется к тренировкам, останется пять или шесть недель до боя с Усиком. Так что в декабре этого не произойдет", - сказал Уоррен.