Майк Тайсон заявил, что Нганну превзошел его ожидания в бою с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон прокомментировал результат боксёрского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

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Напомним, встреча бойцов состоялась сегодня, 29 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Фьюри раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96).

«Прежде всего, стоит сказать, что это была командная работа, и мы не можем ничего отнимать у остальных. Это была работа команды, мы объединили наши стремления и сердца и добились результата, которого даже не ожидали.