Нганну рассказал о своем будущем в боксе

«Я могу выступать и в боксе, и в ММА, ничто меня не остановит. Если у меня есть навыки для этого – почему бы и нет. Сейчас у меня есть контракт с PFL, планирую снова выступить в ММА, мне это нравится.



Подерусь в ММА, но продолжу и боксировать тоже. У меня никогда не было в планах забежать в бокс на один бой», – сказал Нганну после боя.