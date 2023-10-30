Усик признался, за кого болел в бою Фьюри с Нганну

«Да, я нервничал. Я начал кричать Фьюри, подсказывать, чтобы он использовал джеб и двигался. Я немножко запереживал, что наш поединок может не состояться. Подсказывать будущему сопернику — сумасшествие? Со стороны так и кажется. Но я иду к поединку против Фьюри уже 20 лет. Вся моя команда, мои друзья, моя страна, да и весь мир хочет, чтобы этот поединок состоялся», — сказал Усик в интервью Boxing King Media.