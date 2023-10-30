В команде Фьюри высказались о реванше с Нганну

«После этого боя он стал огромной звездой, героем. Теперь он может выступать в больших боях, и я проведу встречу с его людьми, чтобы обсудить совместную работу. Матч-реванш может оказаться столь же масштабным, как и поединок с Усиком.



Я предложу ему элитный бой. Он крепкий атлет. После этого боя он попадёт в топ-10 рейтинга, и дал бы ему шанс против любого из первой десятки. Думаю, что прямо сейчас он бы побил пятерых из десяти», — приводит слова Уоррена Boxing News.