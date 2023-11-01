Хабиб: в 2012-м году я предсказал, что у меня будет рекорд 27-0

«Это был 2012 год. Я сказал Даниэлю тогда, что я стану чемпионом, я сказал, что у меня будет рекорд «10—0» в UFC и «27—0» в целом. Я не буду называть цифры, но я тогда назвал сумму денег, за которую я буду выходить в октагон. Хотя в то время никто в нашем виде спорта не дрался за такие деньги. И через шесть лет все это сбылось. Это все вопрос ментальности и веры в себя»,