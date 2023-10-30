Хабиб Нурмагомедов вошел в список 30 лучших бойцов в истории UFC
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вошел в список 30 лучших бойцов в истории UFC по версии экспертов, сообщается на YouTube канале промоушена.
Эксперты единогласно проголосовали за внесение спортсмена в этот список, Хабиб стал одним из четырех бойцов, за которых проголосовали все участники исследования.
Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Он остался непобежденным в октагоне, одержав 29 побед в 29 боях.