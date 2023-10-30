Фьюри назвал свой счет в поединке с Нганну

«Нганну выиграл третий раунд со счётом 10-8 и, может быть, забрал ещё один. В остальных же я просто боксировал, а он не мог приблизиться.



Я не судья, но вижу, и это очевидно, что, по статистике ударов, он не победил в этом бою. Если бы он победил, то ему отдали бы победу. Это ведь не моё шоу, не так ли? Мы оба выступали на выезде», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.