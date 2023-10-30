Хабиб высказался о причинах своего успеха

«Я думаю, что здесь очень важна ментальная составляющая. Очень важно по-настоящему верить в это. Действительно ли ты веришь или нет? Если у человека чемпионский менталитет, если он живёт этим, если он сосредоточен и готов жертвовать своим временем, успех неизбежно придёт, нужно лишь терпение и упорство. Этому я и следовал всю свою жизнь, с самого детства», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.