UFC анонсировал следующий бой Армана Царукяна

Противостояние состоится на турнире UFC Fight Night 233, который пройдёт на стадионе «Муди-Центр» в Остине, штат Техас. Спортивное шоу запланировано на 3 декабря. Бой Армана и Бенеила будет гласным событием турнира. Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом.