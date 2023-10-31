Нганну рассказал, что может провести с Уайлдером бой по правилам MMA

«Это то, что может произойти. Деонтей Уайлдер в течение нескольких месяцев тренировался по ММА. Пока ничего не решено, но некоторые вещи дошли до моего сведения, так что в этом есть смысл. Он действительно серьезно относится к ММА», — привоидт словао Нганну MMAJunkie.