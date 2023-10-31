Усик по-русски процитировал советскую комедию, говоря о Фьюри

Усик о Фьюри: «Царь — ненастоящий!»
Украинский боксер Александр Усик в очередной раз высмеял своего соперника, британца Тайсона Фьюри. Об этом пишет портал Sport24.
Ранее в СМИ появились публикации о переносе титульного боя между Усиком и Фьюри. Украинец прокомментировал их фразой из легендарной советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию».
«Царь — ненастоящий!», — заявил Усик.
Напомним, что Фьюри носит прозвище «Цыганский король». По неизвестным причинам, оно очень «нравится» Усику. Ранее боксер называл своего соперника «голым королем», «цыганской королевой», а также «жаднопузиком».
В активе Усика - 21 победа на профессиональном ринге. Последний бой, против британца Даниэля Дюбуа, он провел 26 августа в Польше.
В поединке Александр защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Тайсон Фьюри победил в 34 боях из 35. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.