Усик по-русски процитировал советскую комедию, говоря о Фьюри

Украинский боксер Александр Усик в очередной раз высмеял своего соперника, британца Тайсона Фьюри. Об этом пишет портал Sport24.

Ранее в СМИ появились публикации о переносе титульного боя между Усиком и Фьюри. Украинец прокомментировал их фразой из легендарной советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию».

«Царь — ненастоящий!», — заявил Усик.

Напомним, что Фьюри носит прозвище «Цыганский король». По неизвестным причинам, оно очень «нравится» Усику. Ранее боксер называл своего соперника «голым королем», «цыганской королевой», а также «жаднопузиком».

В активе Усика - 21 победа на профессиональном ринге. Последний бой, против британца Даниэля Дюбуа, он провел 26 августа в Польше.

В поединке Александр защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).