Усик рассказал, о чем разговаривал с Роналду во время боя Фьюри — Нганну

«Я общался с Криштиану Роналду, общался о том, что вообще происходит вокруг. Я пытался рассказать Криштиану Роналду чуть больше о боксе, пытался научить его разным штукам, которые он может увидеть в бою Фьюри и Нганну. Роналду — очень простой человек. Я его ценю и являюсь его фанатом», — сказал Усик в интервью Seconds Out.