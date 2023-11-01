Саид Нурмагомедов рассказал о влиянии его фамилии на карьеру в MMA

«Все уже давно знают, что я ударник. Помогает ли это мне? Раньше все действительно думали, что мы родственники. Но сейчас все знают, что мы просто однофамильцы. Мы хорошо дружим, но мы не братья.



Соперники уже изучили меня, знают мой стиль. Я могу и побороться, и в стойке поработать. Я больше люблю ногами бить. Сам не люблю бороться», — сказал Саид Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.