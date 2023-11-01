Мариф Пираев рассказал о совместных тренировках с Чимаевым

Бывший претендент на пояс AMC Fight Nights Мариф Пираев рассказал о совместных тренировках с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым во время сборов в Таиланде.

© Матч ТВ

Чимаев выступает в UFC в двух весовых категориях, до 77 и до 84 кг. На данный момент 29 летний боец представляет ОАЭ, ранее он выступал под флагом Швеции. Последний поединок Чимаев провел против бывшего чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана, победив решением судей по итогам трех раундов.

30 летний Пираев проведет бой против Максима Буторина на турнире AMC Fight Nights 10 ноября в Москве.

— Вы же с Чимаевым спарринговали?

— С Чимаевым боролся. Он очень сильный. Понравился мне как человек, как спортсмен. Пахарь. Я реально видел, как он в зал приходил 2–3 раза, выкладывался на каждой тренировке. Был приятно удивлен, когда увидел, как он пашет. Думаю, он пояс заберет.

— Удивлены, что и вы, и он при заметной разнице в габаритах укладываетесь в лимит категории до 77 кг?