Царукян высказался по поводу своего поединка с Дариушем

«Очень счастлив, что у меня есть дата и цель. Я лучший среди молодых бойцов дивизиона. А у Бенейла за спиной больше 20 боев в UFC, так что это противостояние молодого волка против старого. Посмотрим, кто победит.



Я долго ждал этого момента. Я много раз вызывал парней из топовой пятерки и все безрезультатно. Наконец у меня есть возможность сразиться с соперником из топ-5, и я это заслужил. Я покажу 2 декабря, что могу быть в топовой пятерке и быть чемпионом», – цитирует россиянина MMA News.