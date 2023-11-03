Минеев призвал Исмаилова отправиться в Палестину

«Одни до Палестины никак не доедут, предоставив другим пищу для мемов, другие их полощут – а воз и ныне там! Пацаны, помогаю, как могу.



Билеты для Магомеда лежат в офисе Fight Nights. Не нужно слез – делай! Главное, возвращайся к нашему бою», – написал Владимир Минеев в своем телеграм-канале.