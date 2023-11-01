Бивол высказался об организации следующего боя

«Вы знаете, я залечивал руку. На тот момент мы вели переговоры о соперниках, никого не нашли, а время просто истекло. Мы обсуждали бой в Саудовской Аравии, который, как я надеюсь, состоится в конце нынешнего или начале следующего года», — приводит слова Бивола ProBoxTV.