Боец ММА Янькова: мои ощущения от разговора с Емельяненко не переплюнуть

«Возможно, я изначально была предвзята к Емельяненко. Но как можно быть непредвзятой, когда читаешь его предыдущие интервью, знаешь его бэкграунд, а он в первом же ответе на твой вопрос говорит, что по утрам дома слушает молитвы. И ты не понимаешь, он тебя троллит или еще что-то.



Если бы знала заранее, что интервью пойдет так, то это вряд ли бы что-то изменило. Все приходит с опытом, а интервью с Емельяненко было одним из первых в моей журналистской деятельности. Это была полезная практика. Хорошо, что такой больше нет. Не знаю, что нужно сделать, чтобы переплюнуть мои ощущения от того разговора. Хуже уже не будет», — заявила Янькова.