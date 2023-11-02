Тренер Нганну рассказал, кто должен стать следующим соперником камерунца

«В идеальном мире я всё ещё хочу поединка с Джоном Джонсом. Просто потому, что я хочу соревноваться с лучшими и считаю, что Джон — лучший. Я не хочу больше гадать, кто самый опасный парень на планете. Давайте проведём его. Давайте сделаем это», — сказал Никсик в эфире MMA Hour.