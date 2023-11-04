Милохин рассказал, когда будет готов провести первый поединок в ММА

«Я наладил режим. Ложусь часов в 11 спать, просыпаюсь — в шесть-семь. Проснулся, растянулся, позанимался, покушал. Слежу за правильным питанием. Очень часто занимаюсь боями. Я не качаюсь, а занимаюсь именно боями. Если встанем, чуваки, я покажу, что умею.



У меня есть цель. Реально есть цель. Я реально заинтересовался боями. Как бы это смешно ни звучало сейчас. Я вижу в комментариях, в интернете все меня хейтят: «Какой Хабиб? Куда, брат? Ты видел себя?» Сейчас я не готов, но посмотрим на меня через два года, друзья. Через два года это уже будет убийца.



Я готов вдолгую. Как будто бы мне это интересно, реально интересно. Мои ребята накинули мне идей. Мол, будет прикольно, если я буду с серёжками, с ногтями — боец весь такой сладкий, но при этом ещё и побеждаю. Короче, мне осталось только научиться давать побеждать. Это самое лёгкое, ха-ха-ха.



Я каждый день смотрю эти бои. Каждый день пересматриваю одни и те же бои. Я читаю книги про эти бои. Даже английский начал учить для того, чтобы выходить на мировую аудиторию.



Когда проведу первый бой? Ещё месяцев пять может быть. Именно с камерами, не тренировочный. Показательный первый бой с камерами. Может быть, месяца три-четыре. Думаю, мне ещё нужно потренироваться, чтобы не опозориться.



На самом деле, я думаю, что за это время моя популярность не погаснет. Буду держать. Мне это нравится, я не могу без этого жить. Если у меня не будет этого, смысл мне тогда идти в бои? Чтобы просто быть бойцом? Мне хочется быть медийным бойцом. У меня нет стратегии, но уверен, что всё будет замечательно», — рассказал Милохин в интервью YouTube-Каналу «100балльный репетитор».