Усик сообщил сказанное Фьюри на дуэли взглядов

Украинский боксер Александр Усик раскрыл сказанное британцу Тайсону Фьюри на дуэли взглядов. Его слова приводит TNT Sports.

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«Когда мы увидели друг друга, я сказал Тайсону: "Дружище, тебе сейчас нужно как следует отдохнуть"», — рассказал спортсмен.

Он подчеркнул, что не хотел никаких ярких эмоций, а выразил желание, чтобы они объявили бой.

29 октября промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бой с Усиком перенесут, потому что Фьюри не будет готов выйти на ринг в декабре. Днем ранее британец оказался сильнее бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Фрэнсиса Нганну в бою по правилам бокса.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.