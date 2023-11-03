В Hardcore Fighting сделали заявление о задержанном бойце Кирилле Самбросе

Накануне стало известно, что боец промоушена Hardcore Fighting Кирилл Самброс был задержан в Москве на Шмитовском проезде. При себе у него был обнаружен свёрток с запрещённым веществом, из-за чего 25-летний боец был отправлен под стражу. В лиге дали официальный комментарий по поводу задержания своего бойца.