Рой Джонс высказался об истинном победителе боя между Нганну и Фьюри

«Предполагалось, что Нганну не сможет добиться успеха с Фьюри, однако у него получилось. Он даже отправил Фьюри в нокдаун, а у Фьюри сделать это с Фрэнсисом не получилось. С учётом сказанного, у многих возникает мысль, что Нганну должен был выиграть бой. Я, наверное, чувствовал то же самое, когда покидал арену. Однако я пока не пересматривал поединок. Думаю, мне нужно снова его посмотреть, чтобы сформировать мнение. Но первоначальными моими мыслями было то, что Нганну, возможно, должны были признать победителем», — сказал Джонс на своём канале в YouTube.