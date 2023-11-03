Махачев высказался по поводу своего сравнения с Хабибом

«У нас много общего. Мы вместе начали спортивный путь. Сейчас немного всё изменилось, он не в углу, но мы вместе на тренировках. Вне тренировок общаемся каждый день, хобби у нас разные, но общаемся каждый день», — сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».