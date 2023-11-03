Ислам Махачев обозначил условие для своего согласия на бой с Макгрегором
Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о потенциальном поединке с ирландским экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По словам Махачева, он готов сразиться с Макгрегором в случае, если тот выиграет несколько боёв после возвращения в октагон.
«Бой с Макгрегором? Если он заслужит, вернётся, выиграет несколько боёв, то почему бы и нет? Я не считаю, что он заслуживает. Но если руководство скажет, то почему нет?» — сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».
В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.