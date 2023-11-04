Чемпион UFC Махачев не исключил, что попробует себя в боксе

"Почему бы и нет. Просто попробовать – я бы с радостью. Бой Фрэнсиса Нганну показал, на какой уровень может выйти профессиональный боец, перейдя в бокс. Много разговоров о том, что Тайсон Фьюри был не готов, но это был бой, кого это беспокоит. Фьюри побывал в нокдауне. Думаю, Фьюри показал бокс в плохом лице", - сказал Махачев.