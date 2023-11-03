Махачев рассказал о состоянии ноги, которой он ударил Волкановски

«Была травма, бить не могу до сих пор. Могу бегать, ходить нормально. Но однажды зашел в зал, побегал, а потом ударил сильно по груше. И она опять заболела у меня. Я ходил к врачу, он сделал массаж. Сказал, что переломов нет, но сильный ушиб», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».