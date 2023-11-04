Роберт Уиттакер извинился перед чемпионом UFC Исламом Махачевым

«Я хочу обратиться к Исламу. Извиняюсь, что я недооценил заслуги Махачева в том, как он победил Волкановски. Это было не то, что я хотел сделать, пусть это и звучало именно так. Я прощу прощения за это. Ни капли не умаляю заслуг Махачева. Он расправился с парнем, который доставил ему уйму проблем в первом бою. Адаптировался к смене соперника. То, что он сделал той ночью, просто невероятно», – приводит слова Уиттакера BJ Penn.