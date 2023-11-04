Дастин Порье объяснил, в чем смысл соперничества в ММА

«Невероятное выступление Ислама и невероятная вера в себя и целеустремлённость Александра Волкановски – он решил в кратчайшие сроки выйти в октагон и поставить всё на кон перед всем миром. Мы знаем, что в любой момент может случиться всё что угодно, когда мы подписываем контракт на бой с опасными соперниками. Так что тебе просто нужно приложить все усилия, чтобы спокойно относиться к таким вещам (поражению), даже если иногда это причиняет боль и ты чувствуешь себя подавленным. Даже все вокруг настроены против тебя, то просто лучше готовься в будущем, в этом смысл не только боёв, но и всей жизни.



Думаю, что у каждого бойца, который идёт ва-банк, может произойти нечто подобное. Я громко и публично заявлял о том, что если я не воюю с кем-то, то начинаю воевать с самим собой. Это правда. Такова природа соперничества, таково наше отношение ко многим людям, и нам нужно с чем-то бороться в жизни», – приводит слова Порье MMA Mania.