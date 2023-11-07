Павлович оценил предстоящий поединок за титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович оценил предстоящий поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводятся в YouTube-канале организации.

Спортсмен заявил, что мечтал подраться за пояс организации с самого детства.

«Я всегда хотел попасть в UFC и стать чемпионом промоушена», — подчеркнул он.

Павлович назвал британца Тома Аспинэлла крепким соперником, который может и боксировать, и бороться.

Павлович и Аспинэлл подерутся 12 ноября на турнире UFC 295, который пройдет в Нью-Йорке. В этом поединке они сразятся за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе. 3 сентября британец рассказал, что они с россиянином должны были провести бой уже дважды, но оба раза поединки срывались.