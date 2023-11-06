Российский тяжеловес Павлович назвал Махачева лучшим бойцом в UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович выразил мнение, что Ислам Махачев должен быть первым в общем рейтинге (P4P) промоушена. Его слова передает "Советский спорт".

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"Если бы все зависело исключительно от меня, то я бы поставил Ислама на первое место. Я думаю, что он сейчас лучший боец в UFC. Вы сами видели его работу, он достоин этого", – заявил тяжеловес. В текущем рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий Махачев занимает второе место, возглавляет список - американец Джон Джонс.